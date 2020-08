27 agosto 2020 a

a

a

Due bambini litigano per un giocattolo in un asilo del Sudafrica. Uno è bianco, l'altro è nero. Una lite come tante in una classe d'asilo. Questa volta, però, l'educatrice afroamericana interviene e, anziché dividere i bambini e riportare semplicemente la calma, se la prende col bambino bianco che viene scaraventato due volte a terra.