Regina Elisabetta, la bomba di Antonio Caprarica: si ritira, atto di reggenza al principe Carlo

Giada Oricchio 13 agosto 2020

La Regina Elisabetta lascia il posto al principe Carlo: atto di reggenza a favore del figlio 72enne. La notizia bomba arriva da Antonio Caprarica, storico inviato del Tg1 a Londra e autore di molti libri sulla Royal Family più antica del mondo. "Sua maestà Regina Elisabetta attiverà l’atto di Reggenza. Lo avevo detto e sta accadendo in queste ore. In pratica conserverà solo la corona e passerà tutto a Carlo, non è un’abdicazione" ha dichiarato Caprarica in esclusiva a Libero.

Non solo: Carlo dovrebbe essere affiancato dalla sorella Anna, stakanovista degli impegni reali, per esplicito volere di mamma Sua Maestà. Il giornalista ha dunque confermato il passaggio di consegne senza corona e scettro ventilato da un tabloid inglese. Sembra che Elisabetta II abbia deciso di ritirarsi dagli impegni ufficiali anche per star vicino al marito Filippo che ha quasi 100 anni e che un mese fa è stato ricoverato diversi giorni.