Bordata a Meghan Markle. Il ritratto della regina ha un messaggio nascosto

Nella guerra mediatica fra Meghan Markle e Kate Middleton, le bizzose cognate di Windsor, la regina Elisabetta tifa per la duchessa di Cambridge, moglie del principe William. Gli osservatori reali individuano le simpatie occulte di Elisabetta nell'ultimo ritratto ufficiale della regina, dipinto da Miriam Escofet e diffuso nei giorni scorsi.

L'indizio che porta i royal watchers ad ipotizzare gli umori della regina sta tutto nei gioielli che la sovrana indossa. Scelte mai casuali. Tutto ha un motivo, dal momento che la sovrana si guarda bene dall'esprimere opinioni su questioni controverse come l'uscita di Harry e Meghan dalla famiglia reale. I giornali inglesi hanno fatto rilevare al pubblico come Elisabetta II abbia indossato nel ritratto una spilla (realizzata da Garrard) costituita da perle e diamanti. La spilla in questione porta il nome di "Duchessa di Cambridge", essendo stata di proprietà di Augusta de Hesse Kassel, duchessa e moglie del principe Adolfo, zio della regina Vittoria. Per gli inglesi la spilla rappresenta un messaggio chiaro rivolto alla nipote acquisita Meghan Markle: ha ragione Kate, il mio appoggio va a lei.