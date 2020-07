Esilio perenne. Il libro bomba di Harry e Meghan scatena il putiferio

Nella biografia della coppia il mancato supporto di Carlo, William e Kate alla new entry Meghan

Angela Di Pietro 24 luglio 2020 a

a

a

I fans speravano. Così come i sudditi che ancora tifano per i duchi di Sussex esuli. Un colpo di scena avrebbe potuto riportare il principino Harry e la bizzosa moglie americana Meghan Markle a Buckingham Palace, passata la bufera. La "mazzata" è arrivata questa mattina dagli osservatori reali inglesi.

Lo smacco di Amazon a Harry e Meghan. E tra i due tira aria di crisi

La prossima pubblicazione della biografia "Finding freedom", ispirata dai duchi in persona e scritta da Omid Scobie Carolyn Durant, azzererà le possibilità di una tregua con casa Windsor e probabilmente segnerà il punto di non ritorno relativamente alla possibilità, per la coppia, di essere raccolti a Corte. Questo libro, in libreria da agosto (e già proposto a prezzo scontato da Amazon) costituisce secondo gli autori il "Vangelo secondo Meghan e Harry". Conterra' probabilmente in lungo sfogo sul presunto, mancato supporto di Carlo, William e Kate alla new entry Meghan. Un affronti che nessuno, all'ombra del trono di San Giacomo, vorrà perdonare. Un po 'come successe a lady Diana quando, nel 1992, pubblicò la sua storia attraverso Andrew Morton. Quelle confidenze costituirono un biglietto di sola andata per l'esilio perpetuo.