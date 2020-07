William e Kate furiosi: Harry e Meghan? Due bugiardi. Volano stracci reali

Angela Di Pietro 26 luglio 2020 a

a

a

Bugiardi. Inevitabile, immediata, carica di rabbia, è arrivata la replica di William e Kate, duchi di Cambridge, alle accuse mosse loro dal principe Harry e da sua moglie Meghan attraverso il libro "Finding Freedom", nelle librerie dal prossimo undici agosto. I duchi esuli di Sussex lamentano il ghiaccio tirato addosso all'americana Meghan Markle fin dal suo arrivo alla Corte d'Inghilterra. Fonti vicine a William e Kate, cognati dell'ex attrice, hanno rispedito al mittente ogni addebito. Trattata male? Meghan Markle è stata invitata più volte ad Anmer Hall, fanno sapere, la residenza privatissima dei duchi di Cambridge. Non solo: quando ancora era solo.la fidanzata di Harry è stata ammessa a partecipare alle feste natalizie a Sandringham, aperte solo a quelli che contano. Di più: per due anni consecutivi è stata invitata da Kate, come sua ospite, nel box di Wimbledon.

Esilio perenne. Il libro bomba di Harry e Meghan scatena il putiferio

Insomma, la duchessa ha ricevuto un trattamento più che affettuoso. Di che si lamenta? Attraverso la biografia in uscita (a proposito, si dice che Harry e Meghan abbiano parlato direttamente con gli autori, come fece Diana con Andrew Morton) i duchi di Sussex avevano detto altro: Meghan sarebbe stata vittima dello snobismo di William ed ignorata da Kate. Ad Harry non va giù che il fratello gli abbia chiesto di aspettare, prima di sposarla. Amici di William hanno fatto sapere invece: "Come Harry, William ha sviluppato un radar per un certo tipo di persona. Che male c'era a chiedergli di essere cauto?". Nei fatti la mossa di Meghan - cioè la sfida lanciata alla famiglia reale - è stata azzardata. Molto azzardata. Ci provò lady Diana a scontrarsi con la monumentale casa Windsor e ne rimase schiacciata.