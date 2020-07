Altra mazzata per Carlo. La regina Elisabetta ha sempre preferito i nipoti

Angela Di Pietro 20 luglio 2020 a

La regina Elisabetta è più legata ai nipoti che ai propri figli. L'ipotesi viene avanzata attraverso MailOnline dalla commentatrice reale Jennie Bond, in una analisi certosina degli sforzi compiuti in favore delle nuove generazioni di casa Windsor da parte dell'algida sovrana.

La piccola grande regina non ha rilasciato grandi affettuosità verso i quattro figli. Si racconta che, quando il primogenito Carlo ebbe un problema di salute, Elisabetta non interruppe la seconda luna di miele con l'irresistibile e bizzoso marito, Filippo di Edimburgo, per correre al capezzale del bimbo.

Lo stesso principe di Galles ha riferito di quando dovette baciare la mano a mammina (e non pote' abbracciarla) dopo un lungo viaggio di rappresentanza. Elisabetta II, ligia ai doveri di capo della "Firm", ha anteposto senza troppa ansia il mestiere di sovrana a quello di madre. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: tre dei suoi quattro figli hanno avuto vite sentimentali ondivaghe. Come nonna però Elisabetta si è rivelata più attenta, affettuosa e disposta a sacrificarsi con maggiore generosità. Anche perché sei dei suoi otto nipoti hanno vissuto lo strazio di vivere in mezzo a corna, scandali, separazioni chiacchierate.

Secondo Jennie Bond l'impegno di Elisabetta nel contenere gli imbarazzi insiti nelle nozze tra la nipote Beatrice di York e l'immobiliarista Edoardo Mapelli Mozzi costituisce "un atto chiaro, di grandissimo impatto". Elisabetta ha sfidato covid e faccia (il figlio Andrea e padre della sposa e' virtualmente inseguito all'Fbi a causa dello scandalo pedofilo Epstein) pur di presenziare alla cerimonia nella chiesetta di Tutti i Santi di Windsor. Ha prestato alla nipote abito e tiara personale. Analoga attenzione ha riservato, sia pure in altri termini, al principe Harŕy quando quest'ultimo ha presentato ai nonni Meghan Markle. Con l'età si riscoprono le tenerezze di sangue (blu o rosso che sia) oppure è stata la decisa diminuzione degli impegni reali a trasformare Elisabetta nella nonnina modello? Ai nipoti l'ardua sentenza.