Meghan Markle, party extra-lusso per i 39 anni. E i vip devono fare il tampone

Angela Di Pietro 23 luglio 2020 a

Una villa da quindici milioni di dollari (quella in cui vive a Los Angeles) non sembra adeguata a Meghan Markle, duchessa di Sussex, per festeggiare il suo prossimo compleanno, il 4 agosto prossimo. L'ex attrice di soap, moglie dell'adorabile principe Harry d'Inghilterra, ha deciso di snobbare la casa sfarzosa che la ospita per dare un ricevimento a Montecito, in un'altra villa a cinque (pure sette) stelle, di proprietà dell'amica Oprah Winfrey.

Meghan, ormai invisa in Inghilterra, descritta impietosamente dai maliziosi come ambiziosa, narcisista e bizzosa, festeggia i suoi primi 39 anni. Meghan ha già spedito gli inviti ai suoi ospiti. La curiosità: l'invito medesimo non prevede la richiesta di un abbigliamento adatto, bensì l'effettuazione di un preventivo test utile a rilevare il covid. Per quanto riguarda la festa, è prevedibile che coinvolga tutta la "corte" americana della duchessa, marito e madre in primis. È già dato per scontato che il fratello e la cognata di Harry, i duchi di Cambridge, non saranno invitati. La frattura con casa Windsor è ormai a tempo indeterminato, colpi di scena a parte.