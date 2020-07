Il coronavirus blocca anche il Premio Nobel: niente banchetto a Stoccolma

21 luglio 2020 a

Il tradizionale banchetto annuale per i vincitori del Premio Nobel a Stoccolma verrà cancellato quest’anno a causa dell’emergenza Coronavirus. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori dell’evento che si svolge il 10 dicembre. «Ci sono due problemi», ha dichiarato Lars Heikensten, già a capo della Fondazione Nobel, parlando con il Dagens Nyheter. «Il primo è che non si possono riunire così tante persone, e il secondo che non è certo che la gente possa andare in Svezia così come vorrebbe fare».

Cambiamenti sono in programma anche per la cerimonia di consegna dei Premi. Al banchetto partecipano di solito circa 1300 persone, tra membri della famiglia reale, diplomatici, accademici, politici.