Occhio all'asteroide. Nel weekend sfiora la Terra

06 giugno 2020 a

a

a

In arrivo un asteroide di 300 metri di diametro. L'oggetto celeste si chiama 2002 NN4 e passerà nel weekend a circa 5 milioni di chilometri dalla Terra. Insomma, non dovrebbe darci fastidio ma gli esperti lo classificano ugualmente come "asteroide potenzialmente pericoloso".

Asteroide più grande di un grattacielo si dirige verso la Terra

La generale tranquillità deriva dalla consapevolezza che l'asteroide che ha posto fine all'era dei dinosauri si calcola avesse un diametro di ben 12 chilometri. Come dire, 2002 NN4 è poco più che un granello di sabbia al confronto. Ma si sa fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.