L'annuncio di Fauci: "100 milioni di dosi di vaccino per il coronavirus negli Usa pronte entro fine anno"

03 giugno 2020 a

a

a

Entro la fine dell'anno, gli Stati Uniti dovrebbero disporre di 100 milioni di dosi di un vaccino per il Covid-19, Ad annunciarlo, secondo quanto riporta la Cnn, è Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Malattie infettive (NIAID) e membro della task force del coronavirus della Casa Bianca.

Fauci ha spiegato che questo prima vaccino, realizzato dalla società biotecnologica Moderna in collaborazione con NIAID, dovrebbe entrare in una fase finale di sperimentazione sui volontari, nota nel settore come Fase III, entro la metà dell'estate. "Il vero fine commerciale di tutto ciò sarà la Fase III che inizia nella prima settimana di luglio, si spera", ha detto Fauci. "Vogliamo ottenere il maggior numero possibile di punti dati."

Questa fase III vedrà la partecipazione di circa 30.000 persone. Il vaccino sarà testato su persone di età tra 18 e 55 anni, ma anche su anziani e persone con patologie di base. "Coinvolgerà l'intero spettro", ha detto Fauci. Fauci ha dichiarato che la fase II del processo è iniziata pochi giorni fa. Le 100 milioni di dosi di vaccino, quindi, dovrebbero essere pront entro novembre o dicembre.