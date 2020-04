Il coronavirus viene dal laboratorio di Wuhan. Per Trump non ci sono dubbi

Donald Trump non ha dubbi. Il coronavirus viene dal laboratorio di Wuhan. Il presidente Usa l'ha detto nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Trump ha assicurato di aver visto le prove che dimostrano come l'origine del contagio derivi proprio dal laboratorio. Ma di non poterne parlare.

Il presidente Usa ha anche comunicato la volontà di chiedere indennizzi alla Cina per come ha gestito tutta l'emergenza coronavirus.