Israele sconsiglia i viaggi in Italia: possibile quarantena

Israele «raccomanda di non viaggiare in Italia» e sta valutando la possibilità di mettere in quarantena chiunque ritorni da viaggi in Italia ed Australia, dove si è registrata un’esplosione di casi di nuovo coronavirus,. Lo ha detto il ministro della Sanità dello Stato ebraico, Yaakov Litzman parlando con la radio dell’Esercito: «Raccomandiamo agli israeliani di non viaggiare in Italia, stiamo cercando di determinare se Italia e Australia diventeranno Paesi dai quali coloro che ritorno dovranno restare in isolamento in Israele».

«Non abbiamo paura di applicare la quarantena», ha aggiunto il ministro, in un riferimento a possibili conseguenze diplomatiche. Attualmente il presidente israeliano Reuven Rivlin si trova in visita in Australia (dove si registrano 22 casi) ed il suo ufficio ha fatto sapere che non è previsto alcun cambio di programma.

Secondo quanto si legge nelle disposizioni del ministero della Samità israeliano relative ai viaggiatori che provengano dalla Cina, Hong Kong, Macao, Thailandia, Giappone, Singapore, Sudcorea, Taiwan, Italia, Australia, chiunque abbia visitato uno di questi Paesi negli ultimi14 giorni ed abbia uno dei seguenti sintomi - febbre a 38 o più alta, difficoltà respiratorie o qualsiasi altro sintomo respiratorio - deve contattare il numero d’emergenza 101, senza recarsi in ospedale o al pronto soccorso. Se necessario, un paramedico si recherà a domicilio per i test e suggerirà una terapia sulla base del consiglio di un medico.