Panico coronavirus, cancellato il Mobile World Congress di Barcellona

Per la prima volta in 33 anni di storia il Mobile World Congress di Barcelona, la fiera mondiale della telefonia, è stato cancellato, a causa del coronavirus. Gli organizzatori hanno annullato l’evento, che attira più di 100mila partecipanti in ambito high-tech da tutto il mondo. "La preoccupazione globale per l’epidemia di coronavirus, la preoccupazione per i viaggi e altre circostanze, rende impossibile" confermare l’evento, ha dichiarato John Hoffman, amministratore delegato dell’organizzatore della conferenza GSMA, in una nota a Bloomberg. Quest’anno la fiera era in programma dal 24 al 27 febbraio.

Intanto, sono emersi altri 40 casi di coronavirus sulla nave da crociera Diamond Princess ormeggiata in quarantena a Yokohama, dove ci sono anche 35 italiani, che arrivano così a 174 contagi. Mentre si è sbloccata la situazione della Westerdam, con a bordo oltre 2.200 passeggeri e membri dell’equipaggio: la Cambogia ha autorizzato lo sbarco a Sihanoukville, dopo il rifiuto di Filippine, Taiwan, Giappone e Thailandia.