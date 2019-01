In coma da 14 anni partorisce un bambino. Si indaga per stupro

La polizia di Phoenix (Arizona) ha aperto un'indagine su un possibile caso di stupro a danno di una donna in coma. A riferirlo, giovedì 3 gennaio, KPHO-TV, la filiale della CBS a Phoenix. La donna non è stata identificata pubblicamente, mentre è stato reso noto il nome dell’azienda ospedaliera presso la quale la paziente, in stato vegetativo da 14 anni e li ricoverata da dieci, è stata vittima di stupro. La prova certa è il bimbo che ha dato alla luce lo scorso 29 dicembre.

A confermare il caso, la stessa struttura, situata a sette miglia a sud del centro di Phoenix, che fa parte dell’Hacienda HealthCare. Un portavoce ha detto che l'organizzazione "è pienamente impegnata a raggiungere la verità su ciò che, per noi, rappresenta una questione senza precedenti".

In attesa dell’esito delle indagini della polizia, a partire da quella nascita inaspettata, quindi dal 29 dicembre, la struttura dell’Hacienda HealthCare ha modificato il suo protocollo, imponendo un accompagnatrice al personale maschile che ha accesso in una stanza femminile. La buona notizia è che il neonato è in ottime condizioni di salute.