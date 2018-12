Pullman da Genova si schianta contro un muro. Morta una donna, ferite altre 44 persone

Un bus partito da Genova con destinazione Dusseldorf si è schiantato questa notte attorno alle 4 del mattino contro un muro nei pressi di Zurigo in Svizzera. Nell'incidente una donna è morta e 41 persone sono rimaste ferite di cui tre lo sarebbero in maniera grave. Ancora da accertare le cause dell'accaduto. L'autobus faceva parte della compagnia Flixbus. Riguardo alle cause il freddo e la strada ghiacciata avrebbero potuto avere un ruolo cruciale. In merito all'incidente FlixBus in una nota esprime solidarietà "a tutti i passeggeri e conducenti coinvolti e alle loro famiglie e amici". La compagnia conferma che l'autobus coinvolto stava effettuando la linea a lunga percorrenza da Genova a Dusseldorf. L'incidente - spiega ancora FlixBus - è avvenuto alle 4.15 del mattino nei pressi di Zurigo. A bordo c'erano 45 passeggeri e 2 conducenti di autobus. Il bilancio dato dalla compagnia è di un morto oltre a 41 feriti tre dei quali in maniera grave. I feriti sono stati tutti portati prontamente agli ospedali locali. "Siamo in stretto contatto con tutte le autorità e con il partner locale coinvolto", conclude FlixBus.