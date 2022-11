Black Friday, scatta la corsa allo shopping da 3,5 miliardi. Boom di acquisti online

25 novembre 2022 a

Scatta la corsa agli acquisti a caccia dell'offerta migliore. In occasione del Black Friday, la ricorrenza importata dagli Stati Uniti che segna l'avvio della stagione delle compere natalizie e dei relativi saldi, i consumatori andranno alla ricerca dell’occasione giusta in rete o nei negozi fisici che aderiscono all’evento. Secondo un’indagine di Coldiretti e Ixè, saranno oltre 6 su 10 gli italiani che cercheranno di sfruttare gli sconti, per una spesa media di 169 euro a persona.

Settori preferiti? Tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza ed enogastronomia. Più della metà (il 52%) conterrà però il suo budget sotto i 100 euro: pesano le prospettive sul futuro, con l’inflazione dettata dall’aumento dei costi dell’energia che mette in crisi i bilanci familiari e invita alla moderazione nelle spese. Anche se, in vista del Natale, molti proveranno proprio a sfruttare il Black Friday per i regali, spiega il Codacons, che stima un giro d'affari da 3,5 miliardi di euro. Intanto, le associazioni imprenditoriali iniziano a fare i primi conti sui risultati economici della giornata: Federmoda Italia-Confcommercio stima un valore delle vendite simile a quello del 2021, quando il fashion retail produsse un giro d’affari da circa 500 milioni di euro. L’associazione sottolinea però uno dei noti squilibri del Black Friday, ovvero la possibilità per i grandi rivenditori online di allungare il tempo degli sconti, sfruttando i volumi di vendita più alti. "Il nostro suggerimento ai consumatori è di chiedere sempre consigli e di fare acquisti nei negozi di fiducia, perché la fiducia non tradisce mai neanche con il Black Friday", sottolinea il presidente di Federmoda Giulio Felloni. Ci sono infine le associazioni dei consumatori a prendere parola, denunciando i problemi e le storture dell'evento. Se il Codacons denuncia "l'aumento di truffe e siti finti", Federconsumatori sottolinea come da diversi giorni fiocchino le lamentele da parte di cittadini che segnalano "gravi fenomeni speculativi". Come ad esempio prezzi di vendita gonfiati dei prodotti, finalizzati a rendere gli sconti di fatto irrilevanti. Motivo in più per fare molta attenzione agli acquisti, non agendo di impulso, comparando le offerte e rivolgendosi a siti sicuri.