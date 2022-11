Sconto carburanti ridotto da dicembre. Quanto costerà la benzina

21 novembre 2022 a

Sconto carburanti, da dicembre verrà ridotto lo sconto sull'accise sui carburanti. Lo si legge nella bozza del decreto su accise e Iva su carburanti che sarà portato in Consiglio dei ministri insieme alla legge di Bilancio in cui si stabilisce che per la benzina si passa da 478,40 euro per mille litri a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 e a 578,40 euro per mille litri a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Per oli da gas o gasolio usato come carburante si passa a 367,40 euro per mille litri a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 e 467,40 euro per mille litri a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022; per il gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille litri a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022 e 216,67 euro per mille litri a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022".

Totalmente contrario il Codacons all’ipotesi di ridurre il taglio delle accise sui carburanti dagli attuali 30,5 centesimi di euro a 18,3 centesimi di euro. «Si tratta di una misura assurda che avrà effetti diretti e indiretti pesantissimi sulle tasche degli italiani - spiega il presidente Carlo Rienzi - In primo luogo la riduzione del taglio delle accise provocherà un rialzo immediato dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa di 12,2 centesimi al litro e una maggiore spesa pari a +6,1 euro a pieno, +146 euro annui a famiglia ipotizzando due pieni mensili di carburante, conto che sale al crescere dell’utilizzo dell’automobile da parte dei cittadini. In secondo luogo, fatto ancora più grave, l’abbassamento del taglio dell’accisa produrrà pesanti effetti indiretti, con un aumento dei prezzi al dettaglio per i beni trasportati, considerato che l’85% delle merce in Italia viaggia su gomma. Ci saranno quindi conseguenze negative sull’inflazione, in un momento in cui i listini al dettaglio andrebbero calmierati» - conclude Rienzi.