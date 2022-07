Nuovo bonus 200 euro per lavoratori e pensionati, aumenta la platea. Cosa c'è nel decreto Aiuti

25 luglio 2022 a

a

a

Tra i provvedimenti che il governo dimissionario di Mario Draghi, in carica per gli affari correnti, varerà a breve c'è il nuovo, attesissimo, decreto Aiuti con nuove forme di sostegno per le famiglie. Come un nuovo bonus 200 euro per lavoratori e pensionati, come già è successo a luglio per pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, co.co.co., lavoratori domestici e stagionali, disoccupati e beneficiari del Reddito di Cittadinanza, tutti con reddito annuo fino a 35mila euro. Il nuovo bonus, inoltre, estenderebbe questa platea ad altre categorie.

"Da 23 miliardi per gli italiani a 3". La drastica riduzione degli aiuti mette a rischio famiglie e imprese

Tra le misure che saranno contenute nel prossimo dl Aiuti dovrebbero esserci provvedimenti contro il caro energia ma anche l'azzeramento dell’Iva sui prodotti alimentari come pane e pasta. L'ipotesi è allo studio del ministero dell’Economia insieme a quella di ridurre l'imposta dal 10 al 5% su carne e pesce. Lo ha confermato la vice ministra al Mef Laura Castelli: "Si stanno valutando i costi di entrambe le misure e soprattutto quali siano le più impattanti sulla vita degli italiani. Interverremo in questo senso nel decreto di luglio".

Bonus psicologo, i requisiti per ottenerlo e dove richiederlo

Bollette energetiche, carburanti, bonus: il governo è al lavoro. Il decreto dovrebbe potere contare su risorse intorno ai 10 miliardi, 8,5 dei quali arriveranno dall’assestamento di bilancio presentato alla fine dello scorso mese alle Camere.