Nessuna proroga per il Superbonus. Il governo cancella definitivamente la misura di Conte

Sarà rivisto solo il meccanismo della cessione dei crediti per semplificare l'iter. Ma presto lo scontone diventerà un ricordo

Mai più proroghe per il Superbonus anche se, per smaltire le tante pratiche rimaste bloccate, dovrebbe arrivare una semplificazione sul fronte delle cessioni dei crediti. Sarebbe questo l’orientamento del governo sulla misura varata dal governo Conte per rilanciare l'edilizia. È quanto è stato confermato nel corso della riunione tra esecutivo e maggioranza alla Camera. All’incontro le criticità di copertura delle misure, viene riferito, sono state illustrate dal capo di gabinetto del Mef, Giuseppe Chinè. Vi sarebbe però la disponibilità dell’esecutivo a verificare la possibilità di allargare le maglie del meccanismo delle cessioni del credito, ampliandolo ad altri soggetti oltre alle banche, con la sola esclusione delle persone fisiche.

In più occasioni il premier Mario Draghi si era scagliato contro la misura, sottolineando come la sua formulazione avesse permesso migliaia di truffe all'erario. Solo oggi i finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord, riguardante crediti derivanti da bonus edilizi e di locazione per oltre 772,4 milioni di euro, vantati da 143 tra persone fisiche e giuridiche, residenti o aventi sede per la maggior parte tra le province di Napoli e Caserta.

