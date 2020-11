Beffa decreto Ristori bis: ai sexy shop contributo del 200%, ai tassisti la metà

06 novembre 2020 a

a

a

Il decreto Ristori bis prevede una lunga lista di categorie che possono chiedere i contributi a fondo perduto, così come hanno già fatto la volta precedente. C'è chi potrà prendere il 100% rispetto al primo contributo, chi il 150% e altri fino al 200%. I tassisti, ad esempio, secondo le tabelle allegate al decreto che il Cdm sta varando proprio in queste ore, prenderanno il 100%. Più fortunato il codice Ateco 47.78.94, quello che corrisponde al "commercio al dettaglio di articoli per adulti". Se ci fossero dubbi, il governo specifica ancora meglio: parliamo dei "sexy shop", che potranno prendere il doppio: il 200%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.