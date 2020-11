Dl ristori: ecco tutte le categorie che prendono il contributo al 200%

06 novembre 2020 a

a

a

Nel nuovo dl Ristori che il governo si appresta ad approvare ci sono molte categorie che, a seconda delle restrizioni che subiscono, arrivano a prendere anche il 200% rispetto a quanto già percepito la volta precedente. Pubblichiamo qui il documento, allegato all'ultima bozza del decreto, con tutti i beneficiari e relativi codici Ateco.

I codici Ateco che possono prendere il 200%

Inoltre, nell'ultima bozza del decreto è previsto anche un incremento del 50% dei contributi a fondo perduto per bar, gelaterie e pasticcerie rispetto a quanto ricevuto a luglio. Contributi anche per le attività dei centri commerciali: "il contributo viene erogato dall’agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate". Ci sono anche 340 milioni di euro per garantire, anche per il mese di dicembre, l’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e di birra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.