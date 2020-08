Nuovo decreto, solita storia: il governo dà altri soldi ad Alitalia

13 agosto 2020 a

a

a

E' stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato il decreto Agosto. Il testo è "lievitato" a 115 articoli e sarà pubblicato in gazzetta ufficiale, prima di passare all'esame di Palazzo Madama.

Tra le novità dell'ultima ora la decisione del governo di raddoppiare a venti milioni la dotazione per la NewCo per il rilancio di Alitalia, che dovrà anche stilare il piano industriale. Nel nuovo articolato si legge che il piano "è approvato dal cda e trasmesso alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza e alle Camere per il parere".

Tra gli altri provvedimenti i 500 milioni di euro concessi a 29 città d’arte ad alta vocazione turistica in cui gli esercizi commerciali aperti al pubblico nei centri storici hanno subito una perdita del fatto e saranno parzialmente risarciti. L’elenco completo delle città d’arte coinvolte è il seguente: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.