L'ultima del Pd: vieta l'apertura di nuovi ristoranti per un anno e mezzo. Arriva l'economia di Stato?

Un emendamento per vietare l'apertura di nuovi ristoranti. Fa discutere l'iniziativa del parlamentare del Pd Dario Parrini, ispirata in realtà dall'associazione ristoratori della Toscana per tutelare le attività esistenti ma, da un altro punto di vista, deleteria nei confronti di chi sceglie di lanciarsi in nuove imprese imprenditoriali. «Vietare agli imprenditori coraggiosi e con idee innovative di avviare nuove attività in un momento di crisi è una scelta esattamente contraria a quello che serve oggi all’Italia. L’idea di tutelare l’economia vietando agli imprenditori di fare gli imprenditori è quella di un’Italia che amministra il declino. Bloccare chi vuole investire per sostenere chi è in difficoltà sarebbe puro autolesionismo» afferma il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, commentando l’emendamento del senatore Pd Parrini al decreto agosto che vieta le aperture di nuovi ristoranti per tutelare le attività esistenti fino al 31 dicembre 2021.