Indipendenza, libertà di movimento e semplicità: sono le priorità di ogni imprenditore. A queste esigenze da oggi risponde il Token Wireless per l’Identità Digitale, il nuovo strumento dalle Camere di Commercio italiane per la digitalizzazione e la semplificazione delle attività d’impresa.



Il Token Wireless risponde all’esigenza di imprenditori e professionisti di avere a disposizione “ovunque e in ogni momento” la propria identità digitale, sia per accedere a informazioni e servizi messi a disposizione dalle Camere di commercio, sia per dialogare digitalmente in tutta sicurezza con altre imprese in Italia e nel mondo. Le funzionalità del dispositivo e dell’App che lo accompagna sono state illustrate oggi in Camera di commercio di Roma alla presenza del Sottosegretario alla Pubblica Amministrazione, Mattia Fantinati, e di una platea di rappresentanti del mondo produttivo e delle professioni.



“Lo strumento che presentiamo oggi – ha detto Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma e di InfoCamere – non è l’ennesimo gadget digitale. E’ un salto di qualità culturale perché mette a disposizione di chi fa impresa, in modo semplice e intuitivo, tutte le potenzialità dell’identità digitale”