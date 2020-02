Elettra Lamborghini scandalizza Sanremo. Così scatena il twerking sul palco

Elettra Lamborghini l'ha fatto. Ha fatto twerkin al teatro Ariston. D'altronde il suo album in uscita s'intitola "Twerking Queen". E da lei non ci si poteva aspettare altro. Il brano che portato all'Ariston si intitola "Musica (E il resto scompare)" ma sembra proprio che a scomparire non sia davvero il suo fisico.

Mentre cantava il suo brano, infatti, a un certo punto si è voltata di spalle e ha iniziare a "twerkare". La regia ha avuto qualche incertezza ma alla fine non si è lasciata sfuggire i fotogrammi che hanno scandalizzato il Teatro Ariston.