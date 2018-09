Chef Rubio smonta Tommaso Paradiso. E asfalta Zingaretti

Chef Rubio è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 nel corso del format "I Lunatici", il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dall'1.30 alle 6 del mattino. Rubio ha parlato delle dichiarazioni di Tommaso Paradiso: "Che nesso avete trovato tra me e lui? Non c'entriamo niente l'uno con l'altro, uno ha il Rolex, io giro con la Punto. Ha detto che Zingaretti è una speranza per la sinistra? No, la speranza è la rivoluzione, bisogna ripartire daccapo. Rispetto Zingaretti e Tommaso Paradiso, ma i problemi sono culturali, c'è un'ignoranza che purtroppo ha pervaso più e più menti".

Rubio ha parlato anche di Elias, il suo corto di dieci minuti sull'amicizia tra un bambino rom e un cane. Corto interpretato da un cast di rom: "Nel corto non raccontiamo i rom diversi da quelli che sono nell'immaginario collettivo. La storia è tosta. Volevo raccontare il mondo dei rom non da un punto di vista giudicante ma dal punto di vista di chi conoscesse la materia. I rom sono esseri umani diversi nelle abitudini ghettizzati da una politica che non ha mai ricercato l'inclusione o comunque una gestione sana di una problematica reale".