Coronavirus, le mascherine arrivano dalla Cina. Così l'annuncia Di Maio

«Anche questa notte a Fiumicino è arrivato un altro carico da 6 milioni di mascherine dalla Cina, subito sdoganato dal personale dall’Agenzia Dogane e Monopoli-Adm. Grazie al lavoro del dipartimento Protezione Civile e del commissario straordinario Arcuri, che stanno lavorando senza sosta e ce la stanno mettendo davvero tutta, si provvederà alla distribuzione». Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook.

L'arrivo delle mascherine proverà a far tirare un sospiro di sollievo a tutti i cittadini e operatori sanitari in queste ore in attesa di presidi di protezione contro il coronavirus.