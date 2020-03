Tra domani e martedì arriveranno tutte le mascherine necessarie agli operatori sanitari in tutte le regioni. Mentre dalla settimana seguente, a partire da lunedì 30 marzo ci saranno mascherine disponibili per tutta la popolazione italiana. E' la promessa e l'impegno preso dal commissario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri.

"Abbiamo censito oltre 100 aziende pronte a partire" per produrre mascherine, spiega Arcuri a In Mezz’ora in Più. "Noi vogliamo dimostrare che se la Cina in due settimane fa un’ospedale, noi in poche settimane riusciamo a contribuire con una produzione nazionale che oggi non c’è, a risolvere questo grande problema". E "a partire dalla settimana prossima», quella del 30 marzo, "noi contiamo di poter dare a tutti gli italiani che ne hanno bisogno un dispositivo di protezione individuale".

Intanto, oggi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è andato all'aeroporto militare di Pratica di Mare per accogliere i 9 aerei russi arrivati con gli aiuti sanitari. Si tratta di nuovi carichi di strumentazioni (mascherine, ventilatori, tute protettive, macchinari per le analisi, tamponi), altro personale medico e squadre di disinfezione.