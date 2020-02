Coronavirus, l'epidemia sbarca al Sud: donna positiva a Palermo. Un caso a Firenze

Il coronavirus sbarca al sud. In Sicilia una donna è stata ricoverata all’ospedale Cervello di Palermo con sintomi riconducibili al Covid-19. Dalle prime analisi è risultata positiva al virus. La paziente è di Bergamo e si trovava nel capoluogo siciliano in vacanza con un viaggio organizzato. Tutti i turisti del gruppo sono stati messi in quarantena.

Primo caso anche in Toscana. A risultare positivo al test è stato un imprenditore di sessant'anni che ha aziende in Asia. L'uomo si è presentato all'ospedale di Santa Maria Nuova dove è stato effettuato il tampone. In seguito è stato trasferito nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Ponte a Niccheri. L'imprenditore sarebbe rientrato dall'Oriente ai primi di gennaio, e sono in corso indagini per capire se possa essere stato contagiato in Italia da un collaboratore.