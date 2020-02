Coronavirus, il virologo Burioni chiede aiuto ai colleghi

Coronavirus, il virologo Roberto Burioni chiede aiuto ai colleghi. Sui numeri dell'epidemia scoppia il giallo. Nei giorni scorsi, infatti, l'aumento dei contagi sembrava stesse rallentando. Nelle ultime ore, invece, la tendenza sembrerebbe invertita come dimostra il tweet ripreso sul suo account proprio dal virologo.

Il twit a cui fa riferimento Burioni dice che nell'ultimo giorno si sono registrati 14mila nuovci casi di coronavirus soltanto nella provincia di Hubei. E anche le morti sono raddoppiate in confronto ai dati degli ultimi giorni. Per questo Burioni scrive: "Lo ammetto: non ci capisco più niente. Chiedo aiuto ai colleghi".