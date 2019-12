Qualità della vita, Milano ancora prima. Roma risale ma giustizia e sicurezza...

Milano si conferma il place to be, il posto migliore dove vivere. Almeno secondo la consueta classifica Qualità della vita 2019 del Sole 24 Ore. Il capoluogo lombardo conferma il primo posto dello scorso anno in base ai 90 indicatori alla base della analisi del quotidiano economico, nato trent'anni fa per fotografare il benessere nelle province italiane. Subito dietro Milano piccole città del nord: Bolzano, Trento e Aosta. All'ultimo posto Caltanissetta, fanalino di coda per la quarta volta nella storia dell’indice, preceduta da Crotone e Foggia.

Per approfondire leggi anche: Roma a picco ma i romani sono più felici dei milanesi

Risale la classifica di tre posizioni rispetto al 2018 Roma che si attesta al diciottesimo posto. Miglior risultato nella categoria "Affari e lavoro" (settima in classifica), peggiore per "Giustizia e sicurezza" dove la Capitale figura al 105° posto.