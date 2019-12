Una scossa di terremoto di magnitudo 4,5 ha fatto tremare il Mugello. Panico, gente in strada e danni ad alcuni edifici per il movimento sismico registrato a Scarperia San Piero, in provincia di Firenze, alle 4,37 della notte. La scossa, avvenuta a nove chilometri di profondità, come riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV era stata preceduta da movimenti meno forti: dalle 3,38 alle 3,55 altre cinque scosse erano state registrate a Scarperia San Piero, una delle quali di magnitudo 3,4. La scia sismica è proseguita fino all'alba tra Barberino del Mugello e Borgo San Lorenzo, punto di raccolta della protezione civile. La protezione civile segnala edifici lesionati a Scarperia San Piero e a Barberino



La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Firenze e Pistoia. Oggi scuole e asili chiusi a Borgo San Lorenzo, Barberino e Vicchio. Treni fermi per controlli sulla linee di Firenze, Bologna alta velocità, Firenze-Prato convenzionale, Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia e via Pontassieve, Prato-Pistoia, Firenze-Empoli-Pisa.