Spara e uccide l'ex moglie al karaoke: caccia all'uomo a Savona

È caccia all'uomo a Savona. Polizia e carabinieri stanno cercando senza sosta da questa notte Domenico Massari che, nella tarda serata di ieri, ha sparato alla ex moglie, Deborah Ballesio, uccidendola, dopo averla raggiunta in un locale di Savona, nel corso di una serata Karaoke al ristorante Aquario. Secondo alcuni testimoni, intervistati dai media locali, prima di sparare l'uomo avrebbe gridato alla ex moglie "ti ricordi di me?".

La donna era l'animatrice della serata e nel momento in cui l'ex marito ha fatto irruzione nel locale stava canntando. "Ha iniziato a sparare contro il palchetto, la gente pensava fosse uno scherzo. Saranno stati sette o otto colpi, noi abbiamo iniziato a scappare e lui è scappato con noi", hanno raccontato i presenti. L'uomo era già stato condannato per stalking e allontanato dalla moglie.