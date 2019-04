Inchiesta sanità, arrestati segretario Pd e assessore

Arresti domiciliari per il segretario del Pd dell’Umbria, Gianpiero Bocci e l’assessore regionale alla Salute e coesione sociale, Luca Barberini. A notificare il provvedimento è stata la Guardia di Finanza nell’ambito dell’indagine della Procura di Perugia per presunte irregolarità commesse in un concorso di una delle aziende sanitarie locali umbre. Ai domiciliari anche il direttore generale dell’azienda ospedaliera, Emilio Duca. Le Fiamme gialle, oltre alle perquisizioni degli uffici e delle abitazioni degli arrestati e dell’assessorato alla Sanità, hanno perquisito anche gli uffici della governatrice Catiuscia Marini che risulta indagata insieme ad altre 34 persone.

L'assessore regionale alla Sanità e il segretario del Pd umbro sono accusati di avere «condizionato» rispettivamente quattro e tre procedure di selezione del personale dell’Azienda ospedaliera. È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a carico dei due e di Emilio Duca, direttore generale dell’Asl, e Maurizio Valorosi, direttore amministrativo. «Nei confronti di costoro - scrive il gip - sono stati raccolti elementi indiziari con riferimento a condotte illecite poste in essere in una pluralità di vicende attinenti ai concorsi pubblici e in tali vicende essi hanno assunto chiaramente un ruolo predominante in ragione della collocazione ai vertici della scala gerarchica dell’azienda ospedaliera (Duca e Valorosi) ovvero in ragione del loro rilievo politico ( Barberini e Bocci). In particolare, Barberini e Bocci hanno indicato i soggetti da favorire nelle selezioni pubbliche e hanno ricevuto una prima risposta da parte del direttore generale e del direttore amministrativo, i quali hanno garantito loro la comunicazione di notizie riservate, nonchè un costante impegno volto a monitorare le procedure e ad assicurare il risultato sperato». In particolare, «l’assessore regionale ha condizionato quattro procedure di selezione del personale, l’allora onorevole, nonchè sottosegretario all’Interno, Gianpiero Bocci, oggi segretario regionale del Pd, è intervenuto illecitamente in tre procedure».