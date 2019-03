Pullman di studenti in fiamme sulla A1. Ragazzi in fuga sull'autostrada

A fuoco un pullmann di studenti in gita sull'autostrada. Dalle ore 15.30 sull'autostrada A1 direzione nord, all'altezza del km 551 , poco prima della stazione di servizio Maschetone, brucia un pullman turistico carico di ragazzi. Sul posto immediatamente due squadre e due autobotti del comando vvf di Roma, per lo spegnimento delle fiamme. Al momento non ci sono feriti, per il traffico una corsia chiusa e traffico rallentato. Il pullman turistico proveniente da Maddaloni Caserta, con gli studenti del liceo scientifico Cortese, in gita scolastica diretti a Firenze. Intervento in corso.