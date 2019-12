SNAI – Serie A: Fiorentina-Roma, spettacolo da Over Atalanta-Milan, Piatek amarcord: doppietta a 11,00

(Milano, 19 dicembre 2019) - Sedici gol negli ultimi tre precedenti al Franchi tra viola e giallorossi. La squadra di Montella non vince da fine ottobre e va a caccia di tre punti difficili: favorito Fonseca a 2,35 - Nonostante il calo contro il Bologna, i ragazzi di Gasperini sono a 1,80 contro i rossoneri, su cui la quota sale fino a 4,25.

Milano, 19 dicembre 2019 - Nello scorso turno ha bloccato l'Inter sul pareggio, ma la situazione della Fiorentina, che non vince dallo scorso 30 ottobre, rimane comunque delicata, con soli quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nel secondo anticipo della 17ª giornata di Serie A, domani al Franchi, i viola affrontano una Roma che ha trovato gioco e risultati ed è in piena zona Champions. L'analisi dei trader SNAI rispecchia i diversi momenti delle due formazioni e dunque sono i giallorossi a partire da favoriti nelle previsioni «1X2», pur senza grandi squilibri: la squadra di Montella è data a tre volte la scommessa, contro il 3,45 sul pareggio. Scende invece fino a 2,35 la proposta sulla Roma, che in trasferta ha un buon ruolino di marcia: quattro vittorie, tre pareggi e un solo ko. Gli ultimi tre precedenti giocati al Franchi tra Fiorentina e Roma sono stati spettacolari: lo scorso 30 gennaio, in Coppa Italia, finì con un sontuoso 7-1 a favore dei toscani; nel novembre del 2018, in campionato, finì con un combattuto 1-1 e nel novembre 2017 i giallorossi si imposero per 4-2. Anche per questo gli analisti propendono per l'Over, dato a 1,75 contro il 2,00 dell'Under.

A Bergamo avanti l'«1» - Saltando dal venerdì alla domenica, all'ora di pranzo si gioca la sfida tra Atalanta e Milan. La squadra di Gasperini non batte i rossoneri in casa dal 2016 ma, nonostante le fatiche e lo stress di Champions si facciano sentire (domenica i nerazzurri hanno perso contro il Bologna), parte da favorita sul tabellone SNAI, a 1,80. Il Milan viene da una serie positiva di tre partite che però, visti i sette punti di scarto dalla Dea, non basta a rendere più mite la quota sul «2», proposto a 4,25. Si punta infine a 3,80 sul pareggio, risultato arrivato ben quattro volte negli ultimi sei confronti diretti. In quello giocato a febbraio scorso, si impose il Milan per 3-1, grazie a una doppietta dell'allora neoacquisto Krzysztof Piatek, quest'anno meno prolifico rispetto alla scorsa stagione: un altro doppio colpo del polacco si gioca a 11, ma è più probabile, a 8,75, quello di Luis Muriel dell'Atalanta, che è arrivato a nove reti stagionali anche grazie a due doppiette e una tripletta.

Gattuso, riscatto a 1,65 - L'Inter proverà a restare aggrappata alla vetta, dopo l'allungo della Juventus nell'anticipo di mercoledì. Nel match casalingo con il Genoa parte in nettissimo vantaggio a 1,35, mentre il segno «X» è a 4,75 e il colpo rossoblu a 9,00. Cerca invece riscatto Rino Gattuso, che ha esordito sulla panchina del Napoli con un ko. Vale 1,65 il successo esterno degli azzurri sul Sassuolo, pareggio a 4,25 e vittoria emiliana a 4,75.

