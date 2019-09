InstaGo: marketing e comunicazione al tempo di Instagram

(Benevento, 3 Settembre 2019) - Come si crea un profilo Instagram efficace e “virale”? È possibile promuovere la propria attività o fare giornalismo impegnato attraverso il rinomato social media? InstaGo Academy è pronta a offrire una risposta precisa a questi interrogativi.

Nata dall’incontro, dall’interazione e dalla perfetta sinergia tra alcuni professionisti della comunicazione, dell’e-commerce e delle strategie di marketing online, InstaGo è la prima agenzia di servizi web e accademia che ha scelto di avvalersi delle enormi potenzialità di Instagram e di utilizzare il celebre social media, dedicato soprattutto all’immagine, quale strumento di autopromozione e di informazione.

Made in Italy al 100%, ma soprattutto orgogliosa delle proprie origini meridionali, InstaGo, che fattura anche in tutto il nord Italia e in Svizzera, intende oggi rivolgersi ad aziende e professionisti per fornire una gamma ampia e completa di servizi di marketing online e diformazione, sfruttando in prevalenza i punti di forza offerti da Internet e dai social network: dall’email marketing, al social media marketing, alle tecniche Seo. Rivolgendo, ovviamente, un’attenzione particolare a Instagram, non solo luogo virtuale perfetto per diffondere la propria immagine, ma soprattutto ambiente professionale ideale per pianificare campagne di marketing e di comunicazione.

Lo Storytelling di Instagram

La dimensione del Visual Storytelling di Instagram, ovvero la creazione di “storie” costituite da immagini, brevi video e messaggi, è la scelta perfetta per chiunque desideri raccontare e diffondere una comunicazione o una notizia con un forte impatto visivo ed emozionale.

InstaGo ha dato vita, in collaborazione con Virality, al progetto InstaJournalism: si tratta di una vera e propria scuola di giornalismo che permetterà ai professionisti di promuovere e diffondere la propria immagine proprio attraverso i social. Il progetto Instajournalims viene curato e seguito da importanti nomi della cultura e della tecnologia online.

È bene considerare che Instagram è diventato già un importantissimo punto di riferimento per il giornalismo internazionale, in particolare negli Stati Uniti, dove editori, redazioni e agenzie di stampa utilizzano quotidianamente il famoso social network per diffondere comunicati e notizie.

La professione dell’influencer

Da qualche anno anche in Italia si sta diffondendo una nuova professionalità: quella dell’influencer. Oggi, dopo una fase iniziale nata quasi per gioco, gli influencer hanno ormai conquistato non solo una vera identità, ma anche una rilevante posizione sul mercato.

Ma qual è in realtà il segreto del successo degli influencer? Gli elementi da prendere in considerazione sono essenzialmente due: le immagini (fotografie e video), che rappresentano lo strumento di comunicazione più immediato e coinvolgente, e i social media, i canali ormai più utilizzati ed efficaci per svolgere un’efficace attività di autopromozione.

Naturalmente, per raggiungere una posizione di primo livello, ottenere un’elevata visibilità e, di conseguenza, raggiungere il successo, gli influencer sfruttano particolari strategie: la più importante consiste proprio nella scelta degli hashtag più adatti. Grazie ai professionisti di InstaGo, ognuno potrà riconoscere gli hashtag migliori per soddisfare le proprie esigenze e imparare a scegliere i più adatti, al fine di incrementare la propria visibilità e ottenere il successo.

Instagram per il marketing,l’informazione e la cultura

L’efficacia e la visibilità offerte da Instagram non riguardano solo il mondo dello spettacolo e della moda. Imprenditori, società piccole e grandi, professionisti, giornalisti, esperti di attualità e di politica, ma anche esponenti della cultura, dell’arte e della letteratura possono facilmente trovare nel famoso social media l’ambiente ideale per farsi conoscere, diffondere il proprio pensiero e interagire con operatori del settore e appassionati.

Oggi il ruolo di influencer non si addice più solo a una modella, a uno stilista, a un attore o a un personaggio televisivo: la redazione di un giornale, un teatro, un museo, un’associazione culturale o una galleria d’arte possono facilmente trasformarsi in influencer di successo e guadagnare un’altissima visibilità online. È a questo punto che interviene InstaGo, la cui mission è proprio quella di insegnare a trarre i maggiori vantaggi dall’attività social.

Per maggiori informazioni

Sito Web:https://insta-go.it/

Benevento – Italia

P.Iva 01716730625

Comunicato a cura di: Img Solutions srl