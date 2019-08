SNAI – F1, Gp Belgio: quote Rosse a Spa Vettel e Leclerc a un soffio da Hamilton

(Milano, 29 agosto 2019 ) - La conformazione del tracciato di Spa dà una grande spinta ai piloti della Ferrari: il successo del tedesco vale 3,50, quello del monegasco 3,75 – Il driver della Mercedes conduce, ma di poco: la sua vittoria viaggia a 2,75.

Milano, 29 agosto 2019 – La tradizione è favorevole, così come le caratteristiche del circuito di Spa, che con i suoi lunghi rettilinei è il terreno ideale dove sfogare la maggiore potenza del motore Ferrari. Il Gp del Belgio può essere l'occasione di riscatto della Rossa, che sul tracciato di Francorchamps ha vinto più di tutti (18 i trionfi della scuderia di Maranello) e secondo gli analisti SNAI può mettere fine al digiuno di vittorie di questa stagione. Sebastian Vettel - che proprio qui in Belgio ha trionfato per l'ultima volta, nel 2018 - è dato a 3,50. Brevissima la distanza da Lewis Hamilton. La sua Mercedes, sulla carta, può soffrire la conformazione del tracciato, ma l'inglese ha dimostrato di saper vincere anche in condizioni poco favorevoli, come in Ungheria prima della pausa: su di lui si punta a 2,75.

Doppietta da sogno - In lizza per la vittoria c'è anche l'altro ferrarista, Charles Leclerc, che l'ha più volte sfiorata quest'anno senza mai conquistarla. Il primo acuto vale 3,75. Dunque, secondo i trader SNAI le chance della Ferrari sono così concrete da mettere la coppia della Rossa davanti alla Mercedes nella scommessa sull'accoppiata all'arrivo: la doppietta Vettel-Leclerc vale 4,00, quella Hamilton-Bottas è data a 5,00. A proposito di Bottas, il finlandese ha appena rinnovato con le Frecce d'Argento, celebrare la fiducia con un successo pagherebbe 7,50. A 7,50 anche Max Verstappen, unico altro pilota in grado di vincere in questa stagione oltre ai due della Mercedes.

Ufficio stampa SNAITECH

Cell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it