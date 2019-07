Rilascio della versione tedesca dello schema data protection ISDP©10003:2018

() - Roma 8 luglio 2019. A seguito dei risultati del report finale dell'European Commission sui Meccanismi di Certificazione Data Protection ex art.42 e 43, svolto dall'Università di Tilburg, lo schema di certificazione data protection ISDP©10003:2018, dopo la versione italiana ed inglese è ora disponibile anche il lingua tedesca sul sito www.in-veo.com .

ISDP©10003:2018 è stato selezionato fra i primi 15 schemi di certificazione a livello internazionale ed uno dei due conformi allo scopo di cui all'art.42 del GDPR, in grado di certificare la conformità al GDPR di tutti i processi a livello multisettoriale, offrendo certificazione dei processi in tutte le attività aziendali su tutto l'ambito internazionale (EU Wide Model).

ISDP©10003:2018 è stato classificato dall'EC anche come schema GDPR pertinente all'art. 24, i cui requisiti di controllo sono pronti per il GDPR; l'European Commission inoltre specifica che ISDP©10003 copre tutti gli aspetti della conformità al GDPR in un unico schema. Questo approccio potrebbe essere più semplice e meno costoso per le PMI.

Il recente rilascio di ISDP©10003, anche in versione in lingua tedesca oltre che inglese, accoglie la richiesta del mercato estero.

Lo schema è pertanto già disponibile per tutti i titolari del trattamento, consulenti e DPO che vogliano valutare la conformità delle operazioni di trattamento aziendali al GDPR (anche a seguito del rilascio delle recenti linee guida 1/4 2018 dell’EDPB), al fine di dimostrare la propria accountability e poterne dare evidenza.