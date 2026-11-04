Polizia di Stato: premio “Radici di Calabria, Eccellenze di Roma” al Prefetto Carmine Belfiore, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con Funzioni Vicarie.

Oggi, a Roma, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio si è svolto l’evento “Radici di Calabria, Eccellenze di Roma”.

Tra i premiati, il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con Funzioni Vicarie Prefetto Carmine Belfiore che si è “distinto per la dedizione alla sicurezza dei cittadini e alla difesa della legalità, esempio d’autorevolezza, integrità e altissimo senso dello Stato”.

Il premio nasce valorizzare il profondo legame culturale, storico e sociale che unisce la comunità calabrese alla Capitale, mettendo in luce le storie di successo, i talenti e le eccellenze che affondano le proprie radici in Calabria e che contribuiscono a dare prestigio al tessuto civile ed economico di Roma.

Nel corso della cerimonia ha ricevuto una menzione speciale anche Vincenzo Ammirata medaglia d’oro di vittima del terrorismo, Guardia di Pubblica Sicurezza in quiescenza, “per lo straordinario coraggio, l’alto senso del dovere e la profonda fedeltà alle istituzioni dimostrati al servizio della Polizia di Stato durante il tragico attentato terroristico di Piazza Nicosia del 3 maggio 1979”, nel quale furono trucidati il Maresciallo di P.S. Antonio Mea e l’Appuntato di P.S. Pierino Ollanu.