Kaspersky Hybrid Cloud Security semplifica l'implementazione su larga scala della protezione per la virtualizzazione

() - Milano,8 luglio 2019La nuova versione di Kaspersky Security for Virtualization Light Agent, parte di Kaspersky Hybrid Cloud Security, risponde alle esigenze di sicurezza e scalabilità delle infrastrutture virtuali delle aziende enterprise. La soluzione ottimizza il rollout della protezione per le macchine virtuali di dimensioni maggiori e semplifica la gestione della sicurezza dell'intera infrastruttura grazie a un nuovo algoritmo avanzato di selezione SVM (Security Virtual Machine) e al controllo degli accessi role-based (RBAC) ora disponibile attraverso il Kaspersky Security Center. Tra le nuove funzionalità, sono ora disponibili anche la protezione behavior-based, la prevenzione contro exploit e intrusioni per i Guest OS basati su Windows Server, nonché la compatibilità con Kaspersky EDR in ambienti virtualizzati.

La crescita delle infrastrutture di rete e la loro complessità creano alcune difficoltà ai dipartimenti di sicurezza IT delle grandi organizzazioni. La superficie di attacco potenziale è sempre più ampia, per cui i team di sicurezza devono essere sicuri che tutte le sue componenti, inclusi i server virtualizzati e VDI, siano protetti, anche se si tratta di decine di migliaia. La versione aggiornata di Kaspersky Hybrid Cloud Security è enterprise-ready e consente ai clienti di implementare la protezione fino a 100.000 server virtuali e VDI, senza sacrificare le performance o perdere il controllo e la visibilità sulle infrastrutture virtualizzate.

L'implementazione di una soluzione di sicurezza e la sua applicazione su larga scala sono spesso attività che richiedono molte risorse, che sovraccaricano la rete e richiedono un effort manuale importante da parte del personale IT. Nella nuova versione di Kaspersky Security for Virtualization Light Agent, il meccanismo avanzato di individuazione e selezione della Security Virtual Machine (SVM) consente una scelta più flessibile della SVM al fine di ottimizzare la protezione, rendendo più rapida la distribuzione e automatizzando il failover e il bilanciamento del carico. Se dovesse essere necessario installare una nuova SVM su host aggiuntivi, gli amministratori adesso possono automatizzarne il deployment utilizzando le funzionalità di integrazione con l’hypervisor tramite API.

"Come previsto da molti analisti , l'utilizzo delle infrastrutture cloud nelle aziende sta aumentando, aiutando le organizzazioni a risparmiare risorse e ad operare più velocemente. Il cloud è un importante strumento di business ma anche un grande problema per i responsabili della sicurezza IT che devono mantenere sicure tutte le componenti di un'infrastruttura senza rallentamenti causati dalla crescente complessità aziendale. Le minacce esisteranno sempre e se le aziende non presteranno attenzione alla sicurezza aumenterà il rischio di incidenti.Noi di Kaspersky lo comprendiamo e forniamo una protezione con un livello essenziale di gestione e scalabilità della protezione combinato con funzionalità di sicurezza comprovate e innovative", commenta Sergey Martsynkyan, responsabile del marketing dei prodotti B2B di Kaspersky.

Per avere maggiori informazioni sulla versione aggiornata di Kaspersky Security for Virtualization Light Agent è possibile visitare il sito web nella sezione dedicata al prodotto. A questo link sono disponibili maggiori dettagli su Kaspersky Hybrid Cloud Security.

