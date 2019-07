A Mirabilandia torna la Notte Rosa!

Ravenna, 2 luglio 2019 - Promozioni eccezionali per un lungo week end di musica, spettacoli, sorprese e tanto divertimento

Ravenna, 2 luglio 2019 – Da venerdì 5 a domenica 7 luglio a Mirabilandia è di scena la Notte Rosa, il capodanno estivo che coinvolge tutta la Riviera Romagnola e Marchigiana. Per l’occasione il Parco divertimenti più grande d’Italia organizza un lungo week end di divertimento, sorprese emozionanti, musica e spettacoli in cui fare festa dalle 10 alle 23.

In particolare sabato 6 luglio ci si divertirà ballando con gli assolo infuocati dei Lucky Lucianos, che proporranno un repertorio rock & roll e rhythm & blues anni ’50 carico di energia e divertimento.

Indossando qualcosa di rosa il giorno della visita si avrà diritto a una speciale promozione che prevede l’ingresso dalle 17 a una tariffa eccezionale di soli €9,90. E con soli €4,90 in più il biglietto è valido per l’ingresso anche il giorno successivo.

Durante i festeggiamenti della Notte Rosa si potranno vivere il divertimento e l’adrenalina di tutte le attrazioni del Parco. In programma anche gli spettacoli del rinnovato palinsesto 2019 come The Greatest Circus, Magic Varieté, Brillantina, Queen for a day e il nuovo Dog Comedy Show di Adrian Stoica, All you need is… Woof!, per la prima volta in musical edition. Il ruggito dei motori animerà anche la nuovissima area Ducati World - 35.000 mq interamente dedicati alle rosse di Borgo Panigale e adatti al divertimento di tutta la famiglia - per una Motordancepotentissima. Immancabile l’appuntamento con Sfida a Hot Wheels City, lo spettacolo di stuntmen più acclamato d’Europa. Quest’anno i piloti dovranno vedersela con l’invasione di creature aliene per un’esibizione rinnovata che stupirà tutti, per culminare con il giro della morte più alto del mondo e una spettacolare macchina volante. A celebrare la Notte Rosa 2019 ci saranno anche le mascotte Otto, Mirabella, Mike, Arturo, Camillo e Fanny.

Festeggia con noi il capodanno estivo della Riviera!

Per promozioni e ulteriori informazioni: www.mirabilandia.it

850.000 mq, 48 attrazioni, 5 aree tematiche, 15 show, 25 punti ristoro, 20 negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande parco divertimenti in Italia. Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all’avanguardia rendono il parco da guinness dei primati: Divertical è il più alto water coaster al mondo, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Sfida a Hot Wheels city”, il più acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile più alto, 18 metri di altezza, mai eseguito in un parco divertimenti. Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono ospitati 6 nuovi scivoli, una nuova area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq. La grande novità del 2019 è il Ducati World: 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico e inserita in un parco di divertimenti. Attesissimo l’esclusivo roller coaster interattivo a doppio binario che simula la guida di una moto Panigale V4 per far sentire tutti dei veri piloti.

