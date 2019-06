Ksenia Security: la domotica Antintrusione al servizio della sicurezza

(Ascoli Piceno, 28 giugno 2019) - Ascoli Piceno, 28 giugno 2019 - Mai come in questo periodo proteggere la propria casa da intrusioni indesiderate è estremamente importante. Con l’affacciarsi delle meritate vacanze estive, infatti, i malintenzionati sono spesso dietro l’angolo, pronti ad entrare in azione introducendosi in case vuote o comunque prive di controlli di sicurezza.

Ebbene, per proteggere al meglio il proprio immobile, ufficio o i propri oggetti di valore, moltissimi utenti si sono affidati a Ksenia Security, un’azienda che lavora da tanto tempo nel settore della Sicurezza Fisica. Una fama non solo italiana, ma anche internazionale, grazie soprattutto alla specializzazione di Ksenia Security nella Domotica Antintrusione.

La Domotica Antintrusione come innovazione della sicurezzaDa un po’ di tempo a questa parte, è la domotica ad esser diventata un vero plus quando si parla di sicurezza. In linea generale, per domotica si intendono tutti quegli studi sulle tecnologie volte a migliorare la qualità della vita di un essere umano nella sua abitazione, senza contare la sicurezza e i costi di gestione dell’individuo. Spesso, erroneamente si pensa che la domotica sia una semplice tecnologia, ma nella realtà dei fatti non è così: si tratta di una serie di applicazioni (che vanno da quella del riscaldamento, all’illuminazione, passando appunto per la sicurezza) in grado di tenere sotto controllo e di gestire in modo più funzionale qualsiasi casa. Nello specifico, la Domotica Antintrusione è una soluzione per proteggere la propria casa da attacchi di malintenzionati. In questo caso, non si intende un sistema d’allarme comune a tanti altri: Ksenia Security ha pensato ad un impianto con accessori che permette di rilevare sgradite presenze e attivare segnali d’allarme, per sentirsi più al sicuro nella propria casa o per non lasciarla incustodita in caso di vacanze. Tra le altre cose, nella pagina sulla domotica anti intrusione della stessa azienda, è possibile conoscere apparecchiature e optional che Ksenia Security offre ai suoi clienti.

Cosa offre Ksenia Security?In linea di massima, per chi decide di installare un sistema domotico anti intrusione, l’azienda Ksenia Security offre: •Rilevatori di movimento: riconoscono i falsi allarmi e sono perfetti per l’esterno, in quanto resistenti alle intemperie e al vento. Inoltre, non riconoscono come figura estranea l’animale domestico e utilizzano un sistema infrarossi a doppia frequenza; •Sirene con luci di emergenza: detengono un’elevata pressione sonora e sono antisabotaggio. Inoltre, possiedono un sottocoperchio assolutamente antisfondamento; •Tastiere per l’uso del cliente: con microfono, Display LCD e soprattutto con tecnologia CapSense, funzionabile con sfioramento.

I sistemi antintrusione e l’annesso impianto d’allarme offerti da Ksenia Security hanno tutti un design di ultima generazione e sono disponibili anche in più colori. Proteggere la propria casa è cosa certamente utile, ma lo è ancor di più se ci si serve di oggetti di alta qualità che impreziosiscono un’abitazione!

Vantaggi del sistema domotico antintrusione di Ksenia SecurityIl sistema domotico antintrusione detiene dei vantaggi da non sottovalutare, soprattutto se si è possessori di una casa o di un ufficio rigorosamente da proteggere da azioni di malintenzionati. Tra questi abbiamo: •Affidabilità: questi sistemi sono tra i più affidabili che ci siano, poiché sono in grado di rilevare in modo corretto ed efficiente eventuali presenze sgradite in casa; •Risoluzione dei problemi da remoto: nel caso in cui il tuo impianto domotico necessiti di alcuni controlli, gli installatori Ksenia Security operano direttamente da remoto per un’azione ancor più tempestiva del solito; •Compatibilità con qualsiasi abitazione: non sono solo le case di prestigio a necessitare di un simile impianto. Questi sistemi domotici antintrusione sono perfetti per qualsivoglia casa, in particolar modo se al suo interno ci sono disabili e persone anziane.

