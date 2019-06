JA Solar riconosciuta come "Top Performer" nella scorecard di affidabilità dei moduli fotovoltaici DNV GL/PVEL 2019 per la quarta volta

- Pubblicata congiuntamente da DNV GL, il più grande ente indipendente al mondo di consulenza e certificazione energetica, e PVEL, laboratorio leader per test di affidabilità e performance dei moduli solari, la scorecard presenta i risultati più completi dei test pubblici di affidabilità dei moduli solari, e guida gli sviluppatori dei progetti fotovoltaici, i finanziatori, i proprietari di asset e operatori in tutto il mondo a scegliere moduli a costi efficienti e alta performance.

La scorecard 2019 riassume i risultati dei test di PVEL in un arco di 18 mesi di performance dei moduli, in termini di cicli termici, calore umido, sequenza di carico meccanico dinamico e degrado da potenziale ridotto (PID). I moduli che sono degradati meno del 2% per l'intera sequenza dei test sono riconosciuti come prodotti "Top Performer". Con i suoi moduli solari di alta qualità, JA Solar ha reso bene in tutti test ed è risultata "Top Performer" in tutte e quattro le categorie dei test.

JA Solar ha recentemente iniziato la produzione di massa del suo modulo solare PERC 9BB semi-cella. Il nuovo modulo, che presenta un gran numero di tecnologie all'avanguardia, può raggiungere una potenza in uscita fino a 405W per un modulo a 72 celle. In confronto ai moduli convenzionali, il modulo PERC 9BB semi-cella di JA Solar ha una performance superiore in affidabilità, stabilità, proprietà meccaniche e adattabilità ambientale, che gli consente di fornire garanzie promettenti di ritorno sull'investimento e ridurre i costi di sistema e LCOE, risultando così una soluzione efficace per raggiungere la grid parity.

Jin Baofang, presidente e AD di JA Solar, ha detto: "JA Solar è impegnata nella R&S e produzione in serie di moduli solari ad alta efficienza per ridurre ulteriormente i LCOE e promuovere la grid parity. In futuro, continueremo a fornire prodotti di alta qualità ai clienti in tutto il mondo e a promuovere lo sviluppo di energia rinnovabile a livello globale."