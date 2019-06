Qualcomm e ZTE fanno progredire il cloud gaming in 5G su reti live

- Le soluzioni di Cloud gaming offerte da Tencent Instant Play fanno leva sulle capacità di restituzione ed elaborazione del Cloud, utilizzando al contempo la rete 5G ad alta velocità per inviare i comandi degli utenti al cloud, dal quale i frame elaborati e restituiti vengono poi rinviati ai dispositivi locali. Ciò permette agli utenti di avere, tramite smartphone 5G, un accesso istantaneo a giochi graficamente impegnativi senza doverli scaricare e installare sui dispositivi, per poter usufruire di un'esperienza "games on demand" quantomai fluida. Tutti gli smartphone premium 5G basati su piattaforma mobile Snapdragon 855 includono funzionalità Qualcomm® Snapdragon™ Elite Gaming - per offrire ai giocatori mobili un margine competitivo sia per le esperienze di gioco su dispositivo che per quelle basate su cloud.

"Riteniamo che il cloud gaming sia una delle tendenze chiave nel futuro dell'industria dell'intrattenimento. Ci si aspetta che l'arrivo del 5G dia il via a una nuova rivoluzione nel cloud gaming. L'alta velocità e la bassa latenza rendono il 5G un tessuto connettivo ideale per il cloud gaming, in grado di supportare una migliore qualità di immagine, di garantire un'esperienza interattiva più fluida e ridurre efficacemente il costo per utente dei servizi, rendendo così disponibile un'esperienza di gaming di alta qualità a una più ampia platea di utenti", ha dichiarato Jian Wang, capo delle operazioni di Tencent Instant Play. "Continueremo a lavorare sull'esperienza di cloud gaming aumentata basandoci su vari scenari di gaming e rimanendo concentrati sull'esperienza innovativa e su contenuti di alta qualità".

"Il 5G è qui. Come leader globale in soluzioni 5G edge-to-edge, ZTE ha lavorato a stretto contatto con operatori e settori verticali all'esplorazione di nuovi modelli di business 5G e usa casi per conseguire alte prestazioni di rete in quegli scenari", ha detto Yanmin Bai, vice presidente, direttore generale dei prodotti TDD & 5G di ZTE. "La potenza di quegli sforzi collaborativi si manifesta con successo quando la società e Qualcomm Technologies si uniscono a diversi OEM su applicazioni 5G. Continueremo a lavorare con i nostri partner per contribuire - per la parte che ci riguarda - all'ecosistema 5G e accelerare la maturazione del settore".

"L'era del 5G in Cina è ufficialmente iniziata ed è stata accelerata rispetto alla tempistica originale grazie al lavoro dell'intero ecosistema mobile. Grazie alla disponibilità delle reti commerciali 5G, la Cina sarà in grado di implementare rapidamente il 5G su vasta scala, ed entro quest'anno i consumatori cinesi avranno accesso a numerose tipologie di uso e a esperienze aumentate, come il cloud gaming, alimentato dal 5G e dalla piattaforma mobile Snapdragon 855", ha detto Pomp Sheng, vice presidente per le vendite di Qualcomm Communication Technologies (Shenzhen) Co., Ltd. "Qualcomm Technologies è impegnata a condividere opportunità con partner cinesi, e siamo felici di essere parte di questa vasta cooperazione tra operatori, OEM e provider di contenuti per facilitare l'esperienza migliorata mobile dell'utente attraverso le innovazioni 5G."

Informazioni su Tencent Instant Play

Tencent Instant Play è una piattaforma di gaming, costruita da Tencent con servizi cloud e tecnologie video interattive, che offre ai giocatori esperienze di gaming innovative e premium. In collaborazione con studi e attività commerciali di distribuzione all'interno di Tencent Games, Tencent Social Ads e Tencent Cloud, Tencent Instant Play sta esplorando pratiche di business in distribuzione multi-canale di giochi, pubblicità creativa in-game ed esperienza di gaming multi-piattaforma. Tencent Instant Play mira a collaborare con altri partner del settore per portare il gaming su cloud a una nuova frontiera, sulla base di una cooperazione ampia e approfondita.

Informazioni su ZTE

ZTE è un provider di sistemi avanzati per telecomunicazioni, dispositivi mobili e soluzioni tecnologiche di impresa che si rivolge a consumatori, operatori, aziende e clienti del settore pubblico. Nel contesto della strategia di ZTE, la società è impegnata a fornire ai clienti innovazioni integrate complete per mettere a disposizione eccellenza e valore via via che i settori tecnologici delle telecomunicazioni e dell'informazione vanno convergendo. Quotati sulle borse valori di Hong Kong e Shenzhen (codice azionario H share: 0763.HK / codice azionario A share: 000063.SZ), i prodotti e servizi di ZTE vengono venduti a oltre 500 operatori in più di 160 paesi. ZTE impegna il 10 per cento delle sue entrate annue in ricerca e sviluppo, e ha ruoli di leadership in organizzazioni che stabiliscono standard internazionali. ZTE è impegnata nella responsabilità sociale di impresa ed è membro del Global Compact delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni, visitare www.zte.com.cn.

informazioni su Qualcomm

Qualcomm inventa tecnologie di svolta che trasformano il modo in cui il mondo si connette, calcola e comunica. Quando abbiamo connesso il telefono a Internet, è nata la rivoluzione mobile. Oggi, le nostre invenzioni sono la base per prodotti, esperienze e industrie in grado di cambiare la vita. Mentre guidiamo il mondo verso il 5G, immaginiamo questo prossimo grande cambiamento nella tecnologia cellulare stimolando una nuova era di dispositivi intelligenti e connessi e rendendo possibili nuove opportunità in fatto di automobili connesse, di prestazione a distanza di servizi sanitari e di Internet delle Cose, prefigurando città intelligenti, case intelligenti e articoli indossabili intelligenti. Qualcomm Incorporated comprende le nostre attività di licenza, QTL, e la grande maggioranza del nostro portafoglio brevetti. Qualcomm Technologies, Inc., consociata di Qualcomm Incorporated, insieme alle sue affiliate, gestisce sostanzialmente tutte le nostre funzioni di ingegneria, ricerca e sviluppo, e le attività commerciali relative a tutti i nostri prodotti e servizi, compreso il business dei semiconduttori QCT. Per maggiori informazioni, si rimanda al sito web di Qualcomm, al blog OnQ, e alle pagine Twitter e Facebook della società.

Contatti media:

Margaret Ma ZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 e-mail: ma.gaili@zte.com.cn