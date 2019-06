E-commerce farmaceutico: Farmacia Loreto Gallo sempre più leader

Napoli, 27 giugno 2019 - Napoli, 27 giugno 2019 - Farmacia Loreto Gallo è il punto di riferimento in Italia per quello che riguarda l’e-commerce farmaceutico: un’azienda che ha deciso di puntare sul web ormai più di 15 anni fa e che, grazie ad un advertising mirato e ad iniziative di loyalty pensate appositamente per fidelizzare i consumatori, è riuscita ad estendere il proprio brand ben oltre i confini nazionali. A ciò si aggiunga che stiamo parlando di un business in crescita e destinato a migliorare ulteriormente il proprio posizionamento: secondo diverse stime di esperti del settore, infatti, gli introiti derivanti dagli e-commerce dedicati al personal care dovrebbero arrivare ad un fatturato di oltre 25 milioni di euro all’anno, con una crescita in percentuale di oltre il 9% entro il 2021. D’altronde, già oggi i numeri di farmacialoreto.it la dicono lunga sul successo di questa realtà: circa un milione di visite mensili ed oltre 200.000 prodotti disponibili online.

TRA VENDITA ED INFORMAZIONE DIGITALE

Uno dei segreti del successo di Farmacia Loreto Gallo è probabilmente da cercarsi nella sua area editoriale, che è stata sviluppata di pari passo rispetto a quella commerciale. Infatti, oltre alle schede di presentazione dei singoli prodotti, gli utenti trovano nel sito veri e propri articoli, legati magari alle patologie più comuni ed all’interno dei quali è possibile trovare risposte alle cosiddette FAQ (ovvero “frequently asked questions”, che, tradotto, significa “domande ricorrenti”) relative agli argomenti più disparati. Questo perché, come saggiamente evidenziato dal Consulente per lo Sviluppo Digitale del Gruppo Farmacie Italiane Umberto Gallo, le soluzioni digitali in corso di sviluppo devono consentire di abilitare processi di comunicazione bidirezionali tra medico, paziente e farmacia: «La sfida dell’assistenza farmaceutica territorialmente diffusa in uno scenario di evidente crescita della cronicità e delle difficoltà che esse comportano per il SSN secondo Farmacie Italiane può essere vinta anche con il ricorso alle soluzioni digitali che agevolano il contatto diretto e costante tra paziente/utente, farmacia, medico di medicina generale e strutture di cura».

A CONTATTO DIRETTO CON IL PROPRIO FARMACISTA VIRTUALE

Proprio per implementare il rapporto con i clienti, Farmacia Loreto ha pensato ad un particolare servizio di teleassistenza Clicxlife, grazie a cui è possibile accedere al portale tramite il proprio smartphone, che permette di interfacciarsi con farmacisti e professionisti del settore per fare ulteriori domande ed ottenere informazioni corrette circa l’utilizzo dei medicinali o circa una gestione il più corretta possibile di eventuali patologie croniche. Insomma, Clicxlife è una specie di video chat disponibile durante gli orari di apertura delle farmacie, che permette di avere un contatto diretto con il proprio referente di fiducia, senza dovere neanche uscire di casa.

TANTI VANTAGGI PER GLI UTENTI

Come già anticipato, un altro aspetto su cui il gruppo farmacialoreto.it ha puntato sin dall’inizio è quello legato a programmi fedeltà e, più in generale, a vantaggi per gli utenti che ricorrono al sito. Ad esempio la Privilege Card, che viene attivata in automatico, si ricarica con ogni ordine fatto online e dà diritto a buoni sconto fino a 200 euro. O ancora, Abbonamento Premium, che può essere attivato con 4,99 euro al mese e dà diritto a sconti ma non solo: infatti, gli utenti premium possono usufruire di spese di trasporto gratuite a partire da 39 euro e di massima priorità sugli ordini, con spedizione in giornata garantita per tutte le ordinazioni effettuate entro le ore 11.00. Infine, Loreto Vip Lounge, un progetto innovativo pensato esclusivamente per gli amanti della cosmetica interessati a riunirsi in una vera e propria community: i partecipanti infatti potranno raccontare la propria esperienza su diverse linee di prodotto testate, diventando ambassador di farmacialoreto.it a tutti gli effetti.

Per maggiori informazioni:

Sito web https://farmacialoreto.it/

Farmacia Loreto Gallo S.R.L.

80122 Napoli

Comunicato a cura di Img Solutions srl per Be-We srls