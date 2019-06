Trony riapre a Imola e rilancia sull’occupazione

(Milano, 25 giugno 2019) - Milano, 25 giugno 2019 – A poco più di quatto mesi dall’incendio, che lo scorso 23 febbraio ha reso inagibile il punto vendita di via Selice a Imola, Trony apre nuovamente i battenti e inaugura nei prossimi giorni 1700 mq di spazi totalmente rinnovati. Il punto vendita oltre a riassorbire l’intera forza occupazionale, che in seguito all’incendio era stata dislocata nei Trony di Bologna, Cesena e Faenza, porta a 22 il numero totale dei lavoratori, 9 in più rispetto ai livelli occupazionali precedenti.

Il punto vendita Trony, appartenente al socio DML Spa conterà 14000 referenze circa ed un bacino d’utenza stimato di 90000 potenziali clienti.

Con la riapertura di questo negozio il socio DML Spa conta oggi 26 punti vendita Trony, di cui 5 in Emilia-Romagna, regione ad alto interesse per quanto riguarda gli sviluppi futuri dei punti vendita Trony a marchio DML

Il nuovo punto vendita di Imola, a pianta rettangolare, completamente rinnovato per seguire le esigenze di un moderno consumatore, presenta come primo reparto all’ingresso quello dedicato all’IT e alla telefonia. Tra i vari servizi offre consegna a domicilio, installazione elettrodomestici, preventivi e molto altro ancora. Tra i reparti attivi, tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony: un'offerta completa per le sezioni audio/video, fotografia, videogame e accessori, climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici ed elettrodomestici da incasso.

A proposito di G.R.E. S.p.A.

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) nasce nel 1972 per volontà di 8 aziende con lo scopo di capitalizzare la capacità di acquisto delle realtà consociate. Nel 1997, dopo l’acquisizione del marchio Trony, G.R.E. attua per prima nel mercato italiano la strategia dell’insegna comune. Nel 2000 lancia il programma di affiliazione con insegna Sinergy. Attualmente la Società conta 13 soci e circa 366 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony e Sinergy). G.R.E è un’azienda associata AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati).

