MDT presenta magnetometri digitali a tre assi ad alta risoluzione

- NORIMBERGA, Germania e SAN JOSE, California e ZHANGJIAGANG, Cina, 26 giugno 2019 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology (MDT) presenta due nuovi modelli di magnetometri digitali a tre assi per la misurazione dei campi magnetici 3D ad alta risoluzione. Si tratta del modello USB27053 per la misurazione di campi bassi da 5 milliTesla e USB25103 per la misurazione di campi alti da 2 Tesla, con un'interfaccia USB per il collegamento di PC o dispositivi Android. Sono ideali per la ricerca scientifica, la strumentazione industriale o i programmi educativi in una varietà di applicazioni, fra cui la mappatura di campi magnetici 2D/3D, la ricerca delle proprietà dei materiali, i test non distruttivi, il rilevamento e tracciamento di oggetti, gli algoritmi per il rilevamento magnetico e la fusione di sensori.

"I nuovi magnetometri USB di MDT sono progettati con sensori magnetici a tre assi ad elevate prestazioni, circuiti di condizionamento dei segnali a bassa interferenza, digitalizzazione ad alta risoluzione con calibrazione tramite un microcontroller e un'interfaccia USB per la comunicazione con PC e dispositivi Android. Un'interfaccia grafica di facile utilizzo offre la visualizzazione del campo magnetico 3D in tempo reale e opzioni di configurazione per la calibrazione, il filtraggio, la frequenza di campionamento, ecc. MDT può personalizzare il magnetometro per interfacciarsi con qualsiasi sensore TMR, a effetto Hall o AMR/GMR, consentendo agli utenti di valutare le prestazioni dei sensori e scegliere il prodotto più idoneo alle proprie applicazioni. MDT inoltre fornisce un protocollo di comunicazione aperto che può essere interfacciato con qualsiasi piattaforma di sviluppo o linguaggio di programmazione come LabView, Arduino, Matlab, C# o Python, facilitando la prototipizzazione rapida di nuove applicazioni. I magnetometri MDT sono accessibili a una base di utenti ampia, dai ricercatori delle tecnologie di sensori agli sviluppatori di applicazioni, dai tecnici di collaudo ai tecnici di laboratorio, dagli appassionati agli educatori e studenti, in quanto sono strumenti di rilevamento magnetico per utilizzi generici oltre che una piattaforma personalizzabile di ricerca sui sensori", ha affermato il Dott. James G. Deak, co-fondatore e CTO di MultiDimension Technology.

Caratteristiche dei magnetometri USB a tre assi di MDT:

I magnetometri USB di MDT sono disponibili per l'ordinazione presso il negozio online di MDT su Amazon.com. Saranno in mostra a Sensor+Test a Norimberga e a SensorsExpo a San Jose il 25-27 giugno 2019.

Informazioni su MDTMultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, provincia di Jiangsu, Cina, con sedi a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo in Cina, Osaka, Giappone e San Jose, California, USA. MDT ha sviluppato un portafoglio di proprietà intellettuali esclusivo e capacità di fabbricazione all'avanguardia in grado di supportare la produzione su grandi volumi di sensori magnetici TMR ad elevate prestazioni e basso costo per soddisfare le necessità applicative più esigenti. Diretta dal suo team di gestione centrale di esperti d'elite e veterani della tecnologia dei sensori magnetici e dei servizi di progettazione, MDT è impegnata a creare un valore aggiunto per i suoi clienti, assicurandone il successo. Per ulteriori informazioni su MDT visitare http://www.multidimensiontech.com.

