Acquisito il 55% della societa’ acqua Pradis S.p.A.: prosegue il progetto di crescita aziendale del Gruppo Cornelia Capital

Formello, 24 giugno 2019 - Formello, 24 giugno 2019 - In data 21 Giugno, è stato sottoscritto, nell’ambito del piano di crescita del gruppo Cornelia Capital, il 55% del capitale di Acqua Pradis S.p.A. (ex Dalus s.r.l.), società leader nel mercato della produzione e distribuzione dell’acqua in bottiglia, controllante del marchio “Pradis”.

Cornelia Capital S.p.A. (ISIN IT0005355984), holding di partecipazione finanziaria quotata al Terzo Mercato di Vienna e specializzata in investimenti, comunica l’avvenuta sottoscrizione del 55% del capitale della società Acqua Pradis S.p.A., controllante del marchio “Pradis” Cornelia Capital S.p.A. ad un prezzo di Euro 500.000,00.

Acqua Pradis, fondata nel 1998 operativa nel settore della produzione e distribuzione dell’acqua minerale contraddistinta dal marchio “Acqua Pradis” – acquisita nel giugno 2012 (come Dalus S.r.l.) continuando l’imbottigliamento e la commercializazione nelle province del Friuli Venezia Giulia, ha poi esteso la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero, diventa nel giugno 2019 Acqua Pradis S.p.a.

L’acqua “Pradis” nasce nelle Prealpi Carniche ed è un'acqua minerale microbiologicamente pura, con bassissimo contenuto di sodio e PH alcalino, dal gusto gradevole, adatta per ogni fase del ciclo di vita degli individui con elementi chimici tali da renderla un’acqua del benessere a tutti gli effetti.

La sottoscrizione del capitale di Acqua Pradis S.p.A. rappresenta un passo importante nel programmato piano industriale aziendale di Cornelia Capital S.p.A., che determinerà, in conformità agli obiettivi prefissati, il potenziamento della produzione e distribuzione di un prodotto destinato ad essere non un’acqua “da tavola”, indifferenziata bensì un complemento alimentare apprezzato per le sue preziose proprietà benefiche e per la cura ed il benessere delle persone.

I prodotti a marchio Pradis acquisiranno inoltre, grazie alle competenze presenti in Cornelia Capital S.P.A., un valore aggiunto in virtù delle varie formulazioni nelle quali verranno commercializzati, con modelli appositamente e scientificamente studiati da un team di ricerca dedicato di esperti e rafforzerà il settore del wellness in cui il Gruppo è già operativo grazie alle società Be Live S.p.A. ed Health Food S.r.l..

Il Presidente di Acqua Pradis S.p.A., già Presidente di Dalus S.r.l., Luca D’Agostino, ha commentato: "Grazie alla dedizione e al profondo impegno profuso dagli addetti alla produzione che hanno sempre mantenuto alto lo standard qualitativo del prodotto.,ai consumatori friulani e ad importanti e selezionati ristoratori del territorio che hanno continuato ad apprezzare Acqua Pradis, unitamente al fascino dei luoghi da dove nasce, ho avuto la possibilità di trasferire questi solidi ed inestimabili valori a diversi interlocutori nel corso degli anni. Negli ultimi mesi, Cornelia Capital S.p.A. si è dimostrata particolarmente sensibile e colpita dalla bontà di quanto realizziamo nello stabilimento di Pradis e dalla bellezza del territorio che ci circonda, tanto da condividere e sostenere l’obiettivo comune di far crescere Acqua Pradis portandola ad avere la posizione che merita non solo nei confini nazionali ma anche all’estero".

Il Presidente di Cornelia Capital S.p.A., Amos Stella, rappresentando la propria soddisfazione per il completamento dell’operazione, ha sottolineato come l’ingresso dell’azienda friulana nel Gruppo “Non è solo una operazione commerciale, con Acqua Pradis S.p.A. stiamo attuando compiutamente la nostra strategia finalizzata da affrontare le sfide del settore del wellness. Pradis non è solo un’acqua ma un prodotto completo che presenta l’opportunità di cogliere nuove interessanti prospettive di crescita aziendale in una logica che coniuga lo sviluppo con la redditività”.

Chi è Cornelia Capital

Cornelia Capital è una realtà completamente italiana, fondata il 12 maggio 2017 da diversi imprenditori operanti nei settori della sanità integrativa e del welfare. Un team giovane ma di eccellenza che ha concentrato i propri sforzi per creare un gruppo in grado di fornire una vasta gamma di servizi collegati non solo all’importante tema Health, ma anche ad un modello di business che guarda al tema della salute con una visione allargata al percorso del benessere per le persone e le famiglie.

In particolare, la Società opera nel settore "People Care" attraverso alcune delle società controllate, presenti in 5 (cinque) principali aree:

1) Benessere: la divisione healthcare è focalizzata sulla ricerca, sullo sviluppo e sulla distribuzione di prodotti cosmeceutici (soprattutto creme viso e corpo) e nutraceutici (principalmente integratori alimentari) attraverso lo strumento del network marketing e/o della vendita diretta;

(2) Servizi assicurativi: questa area è focalizzata principalmente sulla consulenza assicurativa e sulla intermediazione gestita per persone ed aziende nonché sui servizi di marketing e comunicazione per aziende;

(3) Immobiliare: l’area è focalizzata su due direttive principali rappresentate dall’attività di costruzioni e da quella servizi collegati al facility management;

(4) Alimentare: L'obiettivo dell’area è di promuovere la cultura del cibo attraverso percorsi e iniziative mirate al benessere, progettando, anche installando e gestendo servizi di ristorazione e mense e organizzando eventi aziendali;

(5) Start-up: una realtà dinamica e variegata come quella del Gruppo non poteva trascurare le nuove sfide che il mercato offre per coglierne sempre di nuove, pertanto questa area aziendale lavora costantemente nello scouting di opportunità di investimento innovative in sinergia con l'attività aziendale.

