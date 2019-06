Piramal Pharma Solutions investe 10 milioni di dollari per espandere la sua capacità di API ad alta potenza nel proprio impianto di Riverview negli USA

- - L'espansione rafforza la capacità dell'azienda di servire il crescente mercato ADC

RIVERVIEW, Michigan, 21 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (PPS), azienda leader nello sviluppo e produzione su commessa (CDMO), ha annunciato oggi l'inaugurazione di una nuova ala nel sito di Riverview dedicata alla produzione degli high potency active pharmaceutical ingredients (HPAPI) con bassi Occupational Exposure Levels (OEL). L'investimento totale richiesto per aggiornare il sito è stato di circa 10 milioni di USD. Esso comprende il nuovo laboratorio QC/analitico e due kilo-lab, ma anche un raddoppio dello spazio uffici, necessario per sostenere la massiccia crescita dell'impianto di Riverview. Le autorità locali che hanno preso parte all'evento sono state il sindaco di Riverview Andrew Swift, il governatore della contea di Wayne Warren C. Evans ed altri funzionari in rappresentanza della città di Riverview, della contea di Wayne e della Michigan Economic Development Corporation (MEDC).

Ad oggi, il sito di Riverview ha avuto la capacità di contenimento e controllo ingegneristico per gestire in sicurezza i HPAPI con degli OEL abbassati a 1mcg/m3, in scale che vanno dai pochi grammi fino a 250 chili. La nuova ala, che consiste in kilo-lab ed un laboratorio QC/analitico, porta con sé qualcosa in più. E' stata progettata con i controlli ingegneristici e le soluzioni di contenimento richiesti per gestire i HPAPI con OEL <1mcg/m3 e bassi fino a ~20ng/m3. I materiali saranno principalmente prodotti in questa nuova ala in scala kilo-lab; lotti di <5 chili possono essere prodotti in questa nuova struttura avanguardistica.

Vivek Sharma, AD di Piramal Pharma Solutions, ha detto: "Siamo una delle poche aziende nel mercato dello sviluppo e produzione su commessa ad avere la capacità di produrre HPAPI a così bassi OEL. E' un altro esempio di come rimaniamo impegnati nella collaborazione con i nostri clienti per servire la comunità dei pazienti e ridurre il peso della malattia."

Storicamente, il sito ha lavorato su un turno, cinque giorni la settimana. Oggi, l'impianto è operativo dodici ore al giorno, sette giorni alla settimana, e si avvia verso una piena operatività 24/7. L'espansione del sito di Riverview fornisce anche notevoli benefici all'economia locale, fra cui l'apporto di nuovi lavori high-tech. Il personale locale è cresciuto da 80 a 127 persone, con un totale previsto di circa 150 dipendenti nel prossimo futuro. Questo numero comprende figure high-tech di scienziati con PhD e lauree scientifiche, più operatori di produzione ed altro personale specializzato.

Vince Ammoscato, vicepresidente e capo dell'impianto di Riverview, ha aggiunto: "Questo nuovo rafforzamento apre il sito ad una nuova base di clienti, che comprendono il mercato dei coniugati farmaco-anticorpo (ADC). Siamo attrezzati per fornire ai clienti ADC una soluzione end-to-end senza interruzione, poiché possiamo sviluppare carichi di HPAPI e linkers qui a Riverview, inviarli al nostro impianto in Scozia per la coniugazione anticorpo, e poi indietro al nostro sito di Lexington, Kentucky per riempimento e finitura sterile."

La capacità di offrire una soluzione totalmente integrata per il mercato ADC – dagli studi di verifica concettuale allo sviluppo dei coniugati, la produzione GMP clinica e commerciale in lotti di ADC e il fill/finish – costituisce un significativo vantaggio strategico per Piramal Pharma Solutions.

Secondo Ammoscato, sono in arrivo nuove espansioni. C'è ancora spazio immobiliare sul sito disponibile per ampliamenti e nuovi miglioramenti che saranno progettati per venire incontro alle esigenze di mercato dell'industria farmaceutica.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions è un'azienda di sviluppo e produzione su commessa (CDMO), che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end lungo tutto il ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di impianti in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una estesa gamma di servizi come le soluzioni di scoperta del farmaco, servizi di processo e sviluppo farmaceutico, forniture per i test clinici, forniture commerciali di API e prodotti in forme finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di HPAPI e coniugati farnaco-anticorpo. La nostra capacità come provider di servizi integrati e la nostra esperienza con varie tecnologie ci permettono di servire imprese generiche e innovative nel mondo.

